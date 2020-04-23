Його батьки опублікували в Instagram фотографії іменинника.
“Ми раді поділитися фотографіями напередодні другого дня народження принца Луї, зробленого герцогинею в квітні цього року”, – йдеться у повідомленні в акаунті Kensington Royal.
Кейт Міддлтон сфотографувала маленького Луї, коли він малював пальчиковими фарбами. Принц із задоволенням демонстрував свої забруднені долоні.
Варто зазначити, що фотографії, зроблені герцогинею Кембриджської, часто стають офіційними портретами молодших членів королівської сім’ї.
- 9 червня 2019 року молодший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма Луї дебютував у якості члена королівської сім’ї – з’явився на балконі палацу під час урочистостей з нагоди дня народження його прабабусі – королеви Єлизавети II.