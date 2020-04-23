Сьогодні, 23 квітня, маленькому принцу Луї Кембріджському виповнилося два роки.

Його батьки опублікували в Instagram фотографії іменинника.

“Ми раді поділитися фотографіями напередодні другого дня народження принца Луї, зробленого герцогинею в квітні цього року”, – йдеться у повідомленні в акаунті Kensington Royal.

Кейт Міддлтон сфотографувала маленького Луї, коли він малював пальчиковими фарбами. Принц із задоволенням демонстрував свої забруднені долоні.

Варто зазначити, що фотографії, зроблені герцогинею Кембриджської, часто стають офіційними портретами молодших членів королівської сім’ї.