Принц Вільям і Кейт Міддлтон, поділилися новими зворушливими сімейними знімками зі своїми дітьми, семирічним Джорджем, п'ятирічною Шарлоттою і дворічним Луї.

Фото опубліковані в Instagram Кенсінгтонського палацу.

Фотографії були зроблені в саду Кенсінгтонського палацу під час візиту відомого натураліста і телеведучого сера Девіда Аттенборо, який також показав герцогу і герцогині Кембриджським свій новий фільм “Девід Аттенборо: життя на нашій планеті”.

Зазначено, що під час зустрічі зірка британського телебачення подарував старшому синові принца Вільяма Джорджу зуб гігантської акули, який знайшов під час відпочинку на Мальті у 1960-х роках.

“Прагнучи захистити природу, принц Вільям та Аттенборо підтримують один одного у своїх місіях щодо вирішення найсерйозніших екологічних проблем, з якими стикається наша планета”, – ідеться у публікації.