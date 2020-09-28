Фото опубліковані в Instagram Кенсінгтонського палацу.
Фотографії були зроблені в саду Кенсінгтонського палацу під час візиту відомого натураліста і телеведучого сера Девіда Аттенборо, який також показав герцогу і герцогині Кембриджським свій новий фільм “Девід Аттенборо: життя на нашій планеті”.
Зазначено, що під час зустрічі зірка британського телебачення подарував старшому синові принца Вільяма Джорджу зуб гігантської акули, який знайшов під час відпочинку на Мальті у 1960-х роках.
“Прагнучи захистити природу, принц Вільям та Аттенборо підтримують один одного у своїх місіях щодо вирішення найсерйозніших екологічних проблем, з якими стикається наша планета”, – ідеться у публікації.
- 20 червня повідомлялось, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон після самоізоляції повернулася до своїх королівським обов’язків і відвідала садовий центр Fakenham.