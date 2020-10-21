Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і її чоловік принц Вільям відвідали фотовиставку Hold Still, присвячену пандемії коронавірусу.

Виставку Кейт організувала ще в травні, спільно з Національною портретною галереєю.

Темою фотоконкурсу було життя людей в епоху локдауну через пандемію коронавірусу. Для участі надіслали 31 тисячу робіт.

У вересні було оголошено сотні фіналістів конкурсу. У відборі кращих фотографій герцогиня брала участь особисто.

Тепер фото фіналістів розвісять на білбордах, автобусних зупинках і поставлять на вітрини магазинів.

В рамках фотовиставки Кетрін і Вільям зустрілися з медиком Джойс Дуа в лікарні St Bart’s Hospital, який став фіналістом конкурсу. Його фото називається All in this Together.

Герцогиня була в пальті червоного кольору від Alexander McQueen.