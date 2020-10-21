Виставку Кейт організувала ще в травні, спільно з Національною портретною галереєю.
Темою фотоконкурсу було життя людей в епоху локдауну через пандемію коронавірусу. Для участі надіслали 31 тисячу робіт.
У вересні було оголошено сотні фіналістів конкурсу. У відборі кращих фотографій герцогиня брала участь особисто.
Тепер фото фіналістів розвісять на білбордах, автобусних зупинках і поставлять на вітрини магазинів.
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The Duke and Duchess of Cambridge have visited frontline workers at St. Bartholomew’s Hospital speaking about dealing with the pandemic and taking part in the Hold Still exhibition. #duchessofcambridge #dukeofcambridge #princelouis #princesscharlotte #princegeorge #britishroyalfamily #cambridgefamily #katemiddleton #katemiddletonstyle #thechildrensprincess
В рамках фотовиставки Кетрін і Вільям зустрілися з медиком Джойс Дуа в лікарні St Bart’s Hospital, який став фіналістом конкурсу. Його фото називається All in this Together.
Герцогиня була в пальті червоного кольору від Alexander McQueen.
- Нагадаємо, в минулому році Кейт Міддлтон і її чоловік принц Вільям, а також діти відвідали сад дикої природи в Челсі, куратором створення якого вона виступала особисто.