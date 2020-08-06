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Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали парк розваг в Південному Уельсі

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Південний Уельс.

Четвер, 6 серпня 2020, 19:03

Про це пише PEOPLE.

Королівське подружжя відвідало літній курорт Баррі-Айленд, де повеселилися в парку розваг.

Герцог і герцогиня Кембриджські також поговорили з власниками бізнесу в кафе і відвідали нові пляжні хатини на набережній, розважальні зони, стіну для скелелазіння та водні об’єкти.

Крім того, Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали будинок престарілих Shire Hall, який знаходиться в столиці Уельсу, Кардіффі. Там герцоги Кембриджські зустрілися з його співробітниками і постояльцями.

Для візиту Кейт вибрала романтичне плаття з квітковим принтом від бренду Emilia Wickstead.

  • 20 червня повідомлялось, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон після самоізоляції повернулася до своїх королівським обов’язків і відвідала садовий центр Fakenham.
Теги: королівська родина, принц Вільям, визит, Кейт Миддлтон

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