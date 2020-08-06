Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали парк розваг в Південному Уельсі

Про це пише PEOPLE.
Королівське подружжя відвідало літній курорт Баррі-Айленд, де повеселилися в парку розваг.
Герцог і герцогиня Кембриджські також поговорили з власниками бізнесу в кафе і відвідали нові пляжні хатини на набережній, розважальні зони, стіну для скелелазіння та водні об’єкти.
Крім того, Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали будинок престарілих Shire Hall, який знаходиться в столиці Уельсу, Кардіффі. Там герцоги Кембриджські зустрілися з його співробітниками і постояльцями.
Для візиту Кейт вибрала романтичне плаття з квітковим принтом від бренду Emilia Wickstead.
- 20 червня повідомлялось, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон після самоізоляції повернулася до своїх королівським обов’язків і відвідала садовий центр Fakenham.