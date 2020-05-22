Герцог і герцогиня Кембриджські Кейт Міддлтон і принц Вільям зіграли в бінго з постояльцями будинку престарілих.

Про це повідомляє Harper’s Bazaar.

У той час, коли більшість людей знаходяться на самоізоляції під час пандемії, королівська сім’я продовжує виконувати свою роботу і соціальні зобов’язання.

Вчора ввечері герцог і герцогиня Кембриджські зателефонували постояльцям будинку престарілих Shire Hall Care House в Кардіффі та запропонували їм в онлайні зіграти в бінго. Кейт і Вільям крутили барабан з діжками та по черзі називали цифри, що випадають, а гравці закривали ці номери на своїх картках.

Метою дзвінка було підбадьорити людей похилого віку, які перебувають в зоні ризику зараження коронавірусом.

Після гри в лото герцог і герцогиня Кембриджські подякували співробітникам Shire Hall Care в Кардіффі, а також працівникам по догляду за людьми по всій Великобританії – за їх невтомні зусилля у допомозі найбільш уразливим.