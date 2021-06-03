Про це дядько герцогині – Гері Голдсміт розповів журналу Closer.

Він назвав Кейт “блискучим арбітром і миротворцем”, який може допомогти відновити королівські відносини після шокуючих заяв Гаррі і Меган Маркл про сім’ю.

“На мій погляд, сувора правда полягає в тому, що, якщо Гаррі не візьме себе в руки, і не зупинить цей епізод з потуранням своїм бажанням, скоро не буде ніяких загальних підстав або відносин, які потрібно було б відновити. Але якщо хтось і може принести мир у відносини герцогів, то це точно Кейт. Вона – прекрасний арбітр і миротворець. Кожною клітинкою свого тіла вона намагається робити все можливе, щоб заводити друзів і приносити мир. Вона намагається виступити посередником”, – розповів Голдсміт.

Нещодавно на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.