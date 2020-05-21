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Кейт Міддлтон відкрила віртуальний фестиваль квітів

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відкрила віртуальний фестиваль квітів Chelsea Flower Show.

Четвер, 21 травня 2020, 12:04

Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті герцога і герцогині Кембриджських.

“Через рік після того як в саду герцогині Кембриджської відкрилася виставка квітів, вона стала цифровою!” – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на віртуальному фестивалі можна подивитися сади, прочитати корисні поради провідних фахівців і дізнатися, як доглядати за квітами.

Зазначається, що в 2019 році сад герцогині Back to Nature був створений, щоб продемонструвати переваги світу природи для психічного та фізичного здоров’я і надихнути дітей та сім’ї на те, щоб вони насолоджувалися проведенням часу на відкритому повітрі.

Фото: KensingtonRoyal

Нагадаємо, в минулому році Кейт Міддлтон і її чоловік принц Вільям, а також діти відвідали сад дикої природи в Челсі, куратором створення якого вона виступала особисто.

Фото: KensingtonRoyal

Теги: Кейт Миддлтон, королевская семья, онлайн, фестиваль, цветы

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