Про це сказав принц Вільям під час туру Шотландією, відвідавши суднобудівну корабельню в Глазго, повідомляє видання People.

Наразі триває королівський тур Шотландією. В рамках Холірудського тижня принц Вільям відвідав суднобудівну корабельню в Глазго. Він спостерігав за будівництвом головного фрегата проєкту компанії Туре 26 для Королівського флоту Великої Британії.

Під час візиту він повідомив, що королева Єлизавета II затвердила ім’я спонсору майбутнього корабля.

Спонсором стала Кейт Міддлтон.

“Її Величність Королева схвалила призначення моєї дружини Кетрін спонсором прекрасного корабля HMS (Her Majesty’s Ship) Glasgow. Я знаю, що Кетрін буде рада приєднатися до вас в Глазго на церемонії присвоєння імені”, – сказав Вільям.

During the visit, His Royal Highness announced The Duchess of Cambridge as Sponsor of HMS GLASGOW.

This role will see The Duchess supporting the crew through milestones, events and deployments over the vessel's coming years of service. pic.twitter.com/yLkyzG3G9K

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 29, 2021