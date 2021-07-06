Герцогиня Кембридзька Кейт Міддлтон протягом 10 днів перебуватиме на самоізоляції після того, як контактувала з людиною, в якої потім діагностували зараження коронавірусом.

Про це повідомляє видання Vanity Fair.

Контакт Кейт міг відбутися минулого тижня. В заяві Кенсингтонського палацу сказано, що герцогиня не має жодних симптомів зараження коронавірусом. Однак, слідуючи урядовим рекомендаціям, Кейт буде вдома на самоізоляції.

Де саме Кейт могла спілкуватися з носієм коронавірусу — невідомо.Минулого тижня вона була на двох публічних заходах. По-перше, спільно з чоловіком, принцом Вільямом, та сином Джорджем вони були на футбольному матчі в рамках чемпіонату Європи. По-друге, вони відвідали турнір Вімблдон.

Тепер Кейт двічі на тиждень здаватиме ПЛР-тести. Минулого тижня перед обома публічними заходами вона також тестувалася. Обидва рази вони були негативні.

У травні Кейт отримала обидві дози вакцини проти коронавірусу. На коронавірус вона не хворіла.

Напередодні Кейт мала навідатися на святковий захід з нагоди 73-ї річниці Національної служби охорони здоров’я Великої Британії. Але принц Вільям прийшов туди сам.