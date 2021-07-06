Про це повідомляє видання Vanity Fair.
Контакт Кейт міг відбутися минулого тижня. В заяві Кенсингтонського палацу сказано, що герцогиня не має жодних симптомів зараження коронавірусом. Однак, слідуючи урядовим рекомендаціям, Кейт буде вдома на самоізоляції.
Де саме Кейт могла спілкуватися з носієм коронавірусу — невідомо.Минулого тижня вона була на двох публічних заходах. По-перше, спільно з чоловіком, принцом Вільямом, та сином Джорджем вони були на футбольному матчі в рамках чемпіонату Європи. По-друге, вони відвідали турнір Вімблдон.
Тепер Кейт двічі на тиждень здаватиме ПЛР-тести. Минулого тижня перед обома публічними заходами вона також тестувалася. Обидва рази вони були негативні.
У травні Кейт отримала обидві дози вакцини проти коронавірусу. На коронавірус вона не хворіла.
Напередодні Кейт мала навідатися на святковий захід з нагоди 73-ї річниці Національної служби охорони здоров’я Великої Британії. Але принц Вільям прийшов туди сам.
- Герцогиня Кембридзька – дружина британського принца Вільяма – вакцинувалася проти коронавірусу COVID-19.