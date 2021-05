Про це повідомляє таблоїд Hello!

Кейт обрала синій блейзер від Zara, а також спідницю від бренду Hope.

Можливо, цей вибір не був випадковим, адже у своїй промові принц Вільям кілька разів згадав про матір. Принц розказав про те, що з Шотландією його пов’язує як гіркий спогад – перебуваючи в Балтіморалі, він отримав страшну звістку про загибель матері.

Turning Point Scotland are working to break down cycles of crime and addiction — today The Duke and Duchess visited their centre in North Lanarkshire to hear about the vital support that the organisation provides to those facing complex and challenging situations. pic.twitter.com/15NkjY2yn7

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 24, 2021