У Лондоні Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали світову прем'єру фільму про спецагента Джеймса Бонда "Не час помирати". Для виходу Кейт вибрала розкішну сукню в золотих паєтках Jenny Packham.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Світова прем’єра останнього фільму про Джеймса Бонда відбулася в Лондоні на 18 місяців пізніше запланованого терміну – всьому виною пандемія коронавірусу.

“Не час помирати” – п’ятий фільм, де головну роль виконав британський актор Деніел Крейг.

Перед прем’єрою Деніел Крейг отримав військове звання почесного командувача Королівського флоту Великобританії – таке ж носить і його екранний герой.

На прем’єрі крім герцогів Кембриджських були присутні принц Чарльз із дружиною Каміллою Паркер-Боулз, герцогинею Корнуолльскою.

Кейт вітається із співачкою Біллі Айліш, виконавицею саундтреку до фільму.

Лашана Лінч зіграла роль нового секретного агента у фільмі “Не час помирати”.

Лашана Лінч, Деніел Крейг та Леа Сейду на червоній доріжці:

Chris Jackson – WPA Pool/Getty ImagesНаомі Гарріс, яка грає Ів Маніпенні втретє, сказала, що це була “емоційна ніч прем’єри” саме тому, що це останній раз, коли Крейг грає спецагента 007.