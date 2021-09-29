Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Світова прем’єра останнього фільму про Джеймса Бонда відбулася в Лондоні на 18 місяців пізніше запланованого терміну – всьому виною пандемія коронавірусу.
“Не час помирати” – п’ятий фільм, де головну роль виконав британський актор Деніел Крейг.
Перед прем’єрою Деніел Крейг отримав військове звання почесного командувача Королівського флоту Великобританії – таке ж носить і його екранний герой.
На прем’єрі крім герцогів Кембриджських були присутні принц Чарльз із дружиною Каміллою Паркер-Боулз, герцогинею Корнуолльскою.
Кейт вітається із співачкою Біллі Айліш, виконавицею саундтреку до фільму.
Лашана Лінч зіграла роль нового секретного агента у фільмі “Не час помирати”.
Лашана Лінч, Деніел Крейг та Леа Сейду на червоній доріжці:
Chris Jackson – WPA Pool/Getty ImagesНаомі Гарріс, яка грає Ів Маніпенні втретє, сказала, що це була “емоційна ніч прем’єри” саме тому, що це останній раз, коли Крейг грає спецагента 007.