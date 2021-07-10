Герцогиня Кембридзька Кейт Міддлтон відвідала турнір на Вімблдоні після ізоляції внаслідок контакту з хворим на коронавірус.

Про це повідомляє видання People.

Кейт разом з чоловіком принцом Вільямом відвідали жіночий фінал на Вімблдоні, спостерігаючи за грою австралійки Ешлі Барті з Кароліною Плісковою (Чехія).

До того, як прийти на турнір, Кейт допомагала готувати їжу для гостей та відвідала Вімблдонський музей тенісу.

Окрім Кейт та Вільяма, на турнір прийшли й інші члени королівської родини.