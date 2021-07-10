Про це повідомляє видання People.
Кейт разом з чоловіком принцом Вільямом відвідали жіночий фінал на Вімблдоні, спостерігаючи за грою австралійки Ешлі Барті з Кароліною Плісковою (Чехія).
До того, як прийти на турнір, Кейт допомагала готувати їжу для гостей та відвідала Вімблдонський музей тенісу.
Окрім Кейт та Вільяма, на турнір прийшли й інші члени королівської родини.
- До цього стало відомо, що герцогиня Кембридзька Кейт Міддлтон протягом 10 днів перебуватиме на самоізоляції після того, як контактувала з людиною, в якої потім діагностували зараження коронавірусом.