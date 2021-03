Про це пише People.

Книга під назвою “Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020” (Залишайтеся на місці: портрет Нашої Нації в 2020 році) містить 100 фотографій, які супроводжуються історіями.

“За допомогою Hold Still я хотіла показати як використовувати силу фотографії для створення довготривалого запису того, що ми всі пережили – щоб відобразити історії окремих людей і задокументувати важливі моменти для сімей та спільнот, поки ми переживаємо пандемію”, – зазначила Кейт Міддлтон.

Нова книга буде доступна в Інтернеті і в книжкових магазинах Великобританії з 7 травня. Виручка буде розділена між благодійною організацією Mind, що займається психічним здоров’ям, яку Кейт та її чоловік принц Вільям вже давно підтримують, а також Національною портретною галереєю.