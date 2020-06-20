Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон після самоізоляції повернулася до своїх королівським обов'язків і відвідала садовий центр Fakenham.

Про це пише Vogue.

В ході візиту вона поспілкувалася з власниками Fakenham і співробітниками.

Для виходу Кейт вибрала повсякденну світло-синю сорочку, стьобану жилетку Fjallraven з карманами, облягаючі коричневі штани і кеди Superga кольору хакі.

Крім того, принц Вільям побував в пекарні Smiths the Bakers, яка працює вже 50 років і знову відкрила свій магазин 15 червня після 11 тижнів закриття.