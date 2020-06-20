Про це пише Vogue.
В ході візиту вона поспілкувалася з власниками Fakenham і співробітниками.
Для виходу Кейт вибрала повсякденну світло-синю сорочку, стьобану жилетку Fjallraven з карманами, облягаючі коричневі штани і кеди Superga кольору хакі.
Крім того, принц Вільям побував в пекарні Smiths the Bakers, яка працює вже 50 років і знову відкрила свій магазин 15 червня після 11 тижнів закриття.
- 9 червня Кейт Міддлтон нанесла віртуальний візит в центр лікування залежностей Cloud’s House, розташований в Уилтширі.