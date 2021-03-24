Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон зайняла позицію чоловіка і стала на сторону королівської сім'ї після виходу скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.

Про це розповів інсайдер виданню Us Weekly.

За словами інсайдера, Кейт зберігала спокій і стала “плечем, на яке зміг спертися її чоловік”. Вільям в той час переживав розрив з рідним братом.

“Кейт – природжена лідерка, що володіє чудовою здатністю зберігати спокій навіть у найскладніших ситуаціях … Кейт і Вільям спираються один на одного, щоб підтримати у важкі часи й завжди обговорюють проблеми. Вона була опорою для чоловіка протягом усього випробування”, – сказав інсайдер.

За словами інсайдера, Вільям і Кейт були “в повному шоці”, почувши звинувачення Меган і Гаррі. За словами одного джерела, Вільям, другий у черзі на престол, дуже злився, що брат посмів виступити проти королівської сім’ї. Очікується, що Вільям і Гаррі зустрінуться 1 липня. У Кенсингтонському палаці відбудеться відкриття статуї, яку вони замовили своїй матері, королеві Єлизаветі.

Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.