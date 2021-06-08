45-річна актриса Кейт Вінслет вважає, що в Голлівуді докорінно змінилося ставлення до жінок середнього віку. Їм "довіряють" секс-сцени й пропонують доволі різноманітні ролі. Стереотип про "голлівудських красунь" відійшов на задній план.

Про це вона розповіла в шоу Mare of Easttown, повідомляє ВВС.

Вінслет зазначила, що раніше побудувати кар’єру в Голлівуді можливо було тільки за умови, що в актриси довгі ноги, вона струнка та має привабливу зовнішність. Але зараз ситуація змінилась. Навіть в середньому віці актриса може отримати хорошу роль та навіть стати “героїнею” секс-сцени.

За словами Вінслет, змінилися й умови оплати роботи актрис її віку. В 45-ть також можна отримати солідний гонорар, незалежно від імені та стажу. Раніше ж актриси такого віку погоджувалися на будь-яку роль та гонорар, аби лиш мати роботу.

“Що стосується гонорарів – все змінюється… Є величезна кількість прекрасних ролей для жінок… особливо мого віку”,- сказала актриса.

Також вона поділилася досвідом зйомок у секс-сцені, зважаючи на її вік.

“Це було почесно… Бо я не пам’ятаю такого, коли я була молодшою. Це свідчить про те, що все в Голлівуді змінюється. З’явився запит від глядачів. Вони звертають увагу на те, що жінки відчувають, чого вони хочуть та як вони хотіли б виглядати на екрані”, – поділилася Вінслет.