Як сповіщалося раніше, Кейтлін Дженер оголосила про плани балотуватися на посаду губернатора Каліфорнії від Республіканської партії наприкінці квітня. Тепер, за два тижні, з’явився перший рекламний ролик в рамках її кампанії, що отримала назву “Кейтлін для Каліфорнії”.

В ролику Кейтлін презентує себе як мрійливу особистість, готову боротися за Каліфорнію. Вона розповідає про своє спортивне минуле, акцентує на необхідности повернення американців до звичного життя після пандемії.

Примітно, що Кейтлін каже, що представлятиме інтереси американців незалежно від того, є вони демократами чи республіканцями, але в цьому ж відео показує відомі кадри, як спікерка палати представників Ненсі Пелосі відвідала салон краси у Сан-Франциско під час локдауну.

Примітно і те, що в ролику немає згадки про телевізійне шоу, яке зробило Кейтлін і її родину відомими на весь світ. Навіть гучне прізвище — і те упущене в назві кампанії.

WATCH: I came here with a dream 48 years ago to be the greatest athlete in the world. Now I enter a different kind of race, arguably my most important one yet, because California is worth fighting for! pic.twitter.com/BHglwn5ZSE

— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) May 4, 2021