Зірка реаліті-шоу Кейтлін Дженер в п'ятницю оголосила про плани балотуватися на пост губернатора Каліфорнії. Трансперсона представляє Республіканську партію.

Про це вона повідомила в Twitter.

“Беру участь! Каліфорнія варто того, аби за неї боротися”, – написала Кейтлін.

I’m in! California is worth fighting for. Visit https://t.co/a1SfOAMZQ3 to follow or donate today. #RecallNewsom pic.twitter.com/9yCck3KK4D — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 23, 2021

Зірка вже подала документи, аби її зареєстрували, як кандидатку на політичний пост. Також вона почала співпрацювати з кількома представниками Республіканської партії, які займатимуться її передвиборчою кампанією. Зокрема, це Тоні Фабріціо та Стівен Ченг. Останній допоміг у 2003 році виграти вибори губернатора актору Арнольду Шварценеггера.

Також, Кейтлін повідомила про запуск власного сайту. Ті, хто збираються голосувати за телезірку, можуть підтримати її кампанію фінансово.

“Каліфорнія була моїм домом майже 50 років. Я приїхала сюди, тому що знала, що будь-хто, незалежно від походження чи статусу в суспільстві, може втілити свої мрії в реальність… Але за останнє десятиліття ми стали свідками того, як блиск Золотого штату зменшився через однопартійне правління, яке ставить політику вище прогресу, а особливі інтереси вище людей. Сакраменто потрібен чесний лідер з ясним баченням”, – написала Дженнер.

Якщо їй вдасться виграти вибори, то Кейтлін стане першим губернатором-трансперсоною в історії США.

Наразі губернатор Каліфорнії – демократ Гевін Ньюсом. Згідно з останнім опитуванням, його знову готові підтримати 56% громадян.

Дженнер – третій кандидат від Республіканської партії в штаті. Крім неї, на пост губернатора балотуються бізнесмен Джон Кокс (балотувався у 2018 році та програв Ньюсому на 25%), а також ексмер Сан-Дієго Кевін Фолконер, ексчлен Палати представників Дуг Осе.

До слова, Кейтлін Дженнер – американська телезірка. В минулому – Вільям Брюс Дженнер, спортсмен-легкоатлет. До того як змінити стать, він був чоловіком Кріс Дженнер – матері Кім Кардаш’ян.