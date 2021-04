Про це вона повідомила в Twitter.

“Беру участь! Каліфорнія варто того, аби за неї боротися”, – написала Кейтлін.

I’m in! California is worth fighting for. Visit https://t.co/a1SfOAMZQ3 to follow or donate today. #RecallNewsom pic.twitter.com/9yCck3KK4D

— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 23, 2021