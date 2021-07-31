Американська співачка Келлі Кларксон за рішенням суду виплачуватиме ексчоловіку Брендону Блекстоку по 2,5 мільйони доларів щорічно. Пара розлучилася рік тому.

Про це повідомили таблоїди.

Рішення ухвалив суд Лос-Анджелеса. Щомісяця Келлі має платити чоловікові аліменти на суму 150 тисяч доларів. А ще по 45 тисяч доларів на утримування дітей.

Окрім 2,5 мільйони, Келлі потрібно заплатити 1,25 мільйона доларів за послуги адвоката ексчоловіка й інші витрати за процес розлучення. При цьому, процес ще не завершився.

7 липня Кларксон заявила, що вимагає термінового розлучення з чоловіком Брендоном Блекстоком.

38-річна Кларксон подала на розлучення у червні 2020 року після семи років шлюбу. У листопаді суддя округу Лос-Анджелес надав їй основну опіку над їхніми дітьми шестирічною Рівер Роуз і чотирирічним Ремінгтоном Олександром.

Джерело, близьке до сім’ї, зазначило, що на той час Кларксон “задовольнило” рішення про опіку і що її пріоритетом є захист своїх дітей.