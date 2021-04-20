Співачка Келлі Осборн розповіла про те, що напередодні у неї стався рецидив. Протягом чотирьох років вона не вживала алкоголь.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

36-річна знаменитість розповіла про це підписникам в Instagram. За її словами, вона не схвалює рецидив та не пишається тим, що сталося. Келлі написала, що вже працює, аби “повернутися на правильний шлях”.

“Мені трохи складно говорити про це, однак я завжди обіцяла вам, що завжди буду з вами відвертою стосовно того, де я знаходжуся та що відбувається на моєму шляху до одужання (від алкоголізму)… В мене був рецидив. Не пишаюся цим. Я знову на правильному шляху”, – написала Осборн.

Вона додала, що просто хотіла сказати підписникам правду й подякувала за підтримку та любов.

Як відомо, Осборн лікується від алкоголізму з 2017 року. Вона вживала алкогольні напої та постійно шукала наркотики, намагаючись подолати депресію.

У 2019 році вона навіть відсвяткувала другу річницю життя без алкоголю.