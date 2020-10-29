Про це вона розповіла в інтерв’ю Наомі Кемпбелл в YouTube-шоу “No filter with Naomi”, повідомляє PEOPLE.

48-річна актриса відмовилася від кар’єри в кіно в 2014 році, коли в останній раз знялася в мюзиклі “Енні”.

Але тепер, за словами Кемерон, вона готова повернутися і відчуває себе дуже стійко.

“Я не знімалася з 2014 року, вже пройшло багато часу, я років шість чи сім не робила фільми. Але мені нормально. У мене немає такого: “Ой, треба швидше потрапити в камеру!”. Нічого подібного. Але це не говорить про тому, що одного разу це не відбудеться. Але зараз я відчуваю стійкість”, – сказала актриса.

Водночас, Діаз зазначила, що її повернення не можна назвати “поверненням”, так як вона просто взяла “антракт” в середині кар’єри.