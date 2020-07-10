Про це пише People.

Нову марку вина 47-річна актриса буде випускати спільно зі своєю близькою подругою, підприємницею Кетрін Пауер.

Вино Avaline представлено двома сортами: білим і рожевим. Воно є органічним, веганським і не містить добавок. Одна пляшка коштує $24. За словами Кемерон, біле вино з Іспанії, а рожеве з Франції.

Ідея створення бренду прийшла до Кемерон і Кетрін в квітні 2018 року.

“Ми дізналися, що більшість вин створюються не з органічного винограду – в них додають більше 70 інгредієнтів. Це повністю змінило наш погляд на напій. Коли ми почали просити органічне вино в магазинах і готелях, продавці тільки закатували очі”, – розповіла актриса.