Про це він розповів в інтерв’ю Арнольду Шварценеггеру.

“COVID-19 вплинув на нас, як і на всіх інших. Ми втратили близько чотирьох з половиною місяців. У підсумку ми відклали прем’єру “Аватара 2” ще на рік – до грудня 2022 року. Але це не означає, що у мене з’явився зайвий рік для роботи над фільмом. Як тільки ми закінчимо “Аватар 2”, то відразу приступимо до “Аватару 3”. Зараз ми знаходимося на зйомках в Новій Зеландії… Ми повністю закінчили “Аватар 2” та десь на 95% закінчили “Аватар 3”, – розповів Кемерон.

Він зазначив, що розкривати подробиці сюжету “Аватарів” поки не може. Але дещо вже відомо. У нових фільмах будуть порушені, зокрема, теми екології та конфлікту поколінь. Діти Джейка і Нейтірі битимуться з лиходіями, які жадають використовувати їх планету в своїх інтересах.

Кемерон планує зняти не один, а цілих чотири сиквела, загальний бюджет яких, за чутками, становить 1 млрд доларів. Прем’єра третього “Аватара” повинна відбутися в 2024 році, четвертого – в 2026-м, п’ятого – в 2028-м.

Нагадаємо, сиквели до фільму “Аватар” 2009 року мали бути завершені до кінця 2020 року, при цьому робота над чотирма фільмами триває одночасно. Зараз дата випуску “Аватар-2” — 17 січень 2021 року, а наступні фільми вийдуть у грудні 2023 року, грудні 2025 року та грудні 2027 року.

Компанія Weta Digital з Веллінгтона продовжить роботу над візуальними ефектами для фільмів, бюджет яких, як повідомляється, становить 1,65 мільярда новозеландських доларів (1 мільярд доларів).