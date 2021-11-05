Про це повідомила сестра Кендалл і дружина Тревіса – Кайлі Дженнер на своїй сторінці в Instagram.
4 листопада, на бейсбольному полі Minute Maid Park в місті Х’юстон, штат Техас відбувся благодійний матч софтболу.
Американський репер Тревіс Скотт проводить щорічний софтбол (різновид бейсболу, – ред.), щоб зібрати гроші та привернути увагу до свого фонду Cactus Jack.
Місія Cactus Jack Foundation полягає в тому, щоб розширити можливості та збагатити життя молоді, надаючи доступ до освіти та творчих ресурсів для забезпечення довгострокового успіху.
В цьогорічній благодійній грі з софтболу взяла участь і модель Кендалл Дженнер.
Модель була одягнена у білу спортивну форму та чорну бейсболку, а волосся акуратно заплетене у дві коси. Вона виглядала дуже органічно в такому образі, який доповнював легкий макіяж та мініатюрні прикраси.
А вагітна Кайлі Дженнер з трирічною донькою були групою підтримки. Зокрема, Кайлі тримала плакат з надписом “Кендалл – наш найцінніший гравець”. А на інших фотографіях трирічна Стормі спостерігає за грою з поля і тримає вгору пінопластовий палець.
- Нагадаємо, раніше Кендалл Дженнер анонсувала запуск власної марки текіли.