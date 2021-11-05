Модель Кендалл Дженнер і репер Тревіс Скотт, зіграли в благодійний софтбол на підтримку фонду Cactus Jack.

Про це повідомила сестра Кендалл і дружина Тревіса – Кайлі Дженнер на своїй сторінці в Instagram.

4 листопада, на бейсбольному полі Minute Maid Park в місті Х’юстон, штат Техас відбувся благодійний матч софтболу.

Американський репер Тревіс Скотт проводить щорічний софтбол (різновид бейсболу, – ред.), щоб зібрати гроші та привернути увагу до свого фонду Cactus Jack.

Місія Cactus Jack Foundation полягає в тому, щоб розширити можливості та збагатити життя молоді, надаючи доступ до освіти та творчих ресурсів для забезпечення довгострокового успіху.

В цьогорічній благодійній грі з софтболу взяла участь і модель Кендалл Дженнер.

Модель була одягнена у білу спортивну форму та чорну бейсболку, а волосся акуратно заплетене у дві коси. Вона виглядала дуже органічно в такому образі, який доповнював легкий макіяж та мініатюрні прикраси.

А вагітна Кайлі Дженнер з трирічною донькою були групою підтримки. Зокрема, Кайлі тримала плакат з надписом “Кендалл – наш найцінніший гравець”. А на інших фотографіях трирічна Стормі спостерігає за грою з поля і тримає вгору пінопластовий палець.