Про це повідомила сестра Кендалл і дружина Тревіса – Кайлі Дженнер на своїй сторінці в Instagram.

4 листопада, на бейсбольному полі Minute Maid Park  в місті Х’юстон, штат Техас відбувся благодійний матч софтболу.

Американський репер Тревіс Скотт проводить щорічний софтбол (різновид бейсболу, – ред.),  щоб зібрати гроші та привернути увагу до свого фонду Cactus Jack.

Місія Cactus Jack Foundation полягає в тому, щоб розширити можливості та збагатити життя молоді, надаючи доступ до освіти та творчих ресурсів для забезпечення довгострокового успіху. 

В цьогорічній благодійній грі з софтболу взяла участь і модель Кендалл Дженнер.

Модель була одягнена у білу спортивну форму та чорну бейсболку, а волосся акуратно заплетене у дві коси. Вона виглядала дуже органічно в такому образі, який доповнював легкий макіяж та мініатюрні прикраси.

Фото: Just Jared

Фото: Just Jared

Фото: Just Jared

А вагітна Кайлі Дженнер з трирічною донькою були групою підтримки. Зокрема, Кайлі тримала плакат з надписом “Кендалл – наш найцінніший гравець”. А на інших фотографіях трирічна Стормі спостерігає за грою з поля і тримає вгору пінопластовий палець.

  • Нагадаємо, раніше Кендалл Дженнер анонсувала запуск власної марки текіли.