Про це повідомляється в Instagram-акаунті бренду.

На знімку Кендалл зображена на зеленій мотузці з тенісними м’ячами зверху і знизу. Інтимні частини тіла модель прикрила рожевою замшевою сумкою.

Дженнер знімалася практично без макіяжу, а її волосся було розпущене і пряме. Образ моделі був доповнений рожевими шкарпетками до коліна, а також рожевими мюлями з відкритим носком на високих підборах і великими золотими сережками.

Знімки зробив фотограф Дрю Вікерс.

Kendall Jenner stars in the latest Jacquemus campaign.

Photographed by Drew Vickers. pic.twitter.com/bY2MfzxuLf

— IAMFASHION (@IAMFASHlON) August 23, 2021