Про це повідомляється в Instagram-акаунті бренду.
На знімку Кендалл зображена на зеленій мотузці з тенісними м’ячами зверху і знизу. Інтимні частини тіла модель прикрила рожевою замшевою сумкою.
Дженнер знімалася практично без макіяжу, а її волосся було розпущене і пряме. Образ моделі був доповнений рожевими шкарпетками до коліна, а також рожевими мюлями з відкритим носком на високих підборах і великими золотими сережками.
Знімки зробив фотограф Дрю Вікерс.
Kendall Jenner stars in the latest Jacquemus campaign.
Photographed by Drew Vickers. pic.twitter.com/bY2MfzxuLf
— IAMFASHION (@IAMFASHlON) August 23, 2021
- Раніше повідомлялося, що американська супермодель Кендалл Дженнер звернулася до суду після того, як на територію її будинку у Беверлі-Хіллз проник невідомий чоловік та намагався оголитися у басейні.