Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
1 грудня Кендіс народила дівчинку, яку назвали Джозефіною.
“Минулого тижня наше малятко прилетіло в світ і в наші серця. Ми любимо тебе, Джозефіна Джун Кінг! 12/1/20”, – зазначила актриса і опублікувала ніжне фото з ручкою доньки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Чоловік Кендіс, гітарист Fray Джо Кінг також оголосив про народження дочки і показав її фото.
“Це найкращий рік в моєму житті, і я щиро радий вітати нашу Джозефіну Джун Кінг”, – написав він.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Додамо, що пара одружилася 18 жовтня 2014 року, до цього вони зустрічалися три роки. У серпні 2015 року стало відомо, що Кендіс чекає свого первістка. 15 січня 2016 вона народила дівчинку, яку назвали Флоренс Мей Кінг.
- 32-річна канадська супермодель Коко Роша втретє стала мамою.