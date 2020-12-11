Американська актриса Кендіс Кінг, найбільш відома за роллю Керолайн Форбс в телесеріалі "Щоденники вампіра", стала мамою вдруге.

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

1 грудня Кендіс народила дівчинку, яку назвали Джозефіною.

“Минулого тижня наше малятко прилетіло в світ і в наші серця. Ми любимо тебе, Джозефіна Джун Кінг! 12/1/20”, – зазначила актриса і опублікувала ніжне фото з ручкою доньки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Candice King (@candiceking)

Чоловік Кендіс, гітарист Fray Джо Кінг також оголосив про народження дочки і показав її фото.

“Це найкращий рік в моєму житті, і я щиро радий вітати нашу Джозефіну Джун Кінг”, – написав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joe King (@josekingseco)

Додамо, що пара одружилася 18 жовтня 2014 року, до цього вони зустрічалися три роки. У серпні 2015 року стало відомо, що Кендіс чекає свого первістка. 15 січня 2016 вона народила дівчинку, яку назвали Флоренс Мей Кінг.