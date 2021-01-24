Актор Кеннет Брана зіграє прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона в новому серіалі Sky TV "This Sceptred Isle" ( "Цей величний острів"), в якому детально розкажуть про дивну реакцію Великої Британії на кризу через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє Variety.

Про проект стало відомо влітку, але тоді ще не був оголошений кастинг. Серіал складатиметься з п’яти епізодів і розповість про події першої половини минулого року – з моменту виявлення першого випадку зараження COVID-19 у Великобританії.

Головну роль – британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона – зіграє актор Кеннет Брана. Повний кастинг проекту поки не розголошується. Режисером всіх епізодів виступить Майкл Вінтерботтом, свявшій фільми “Вбивця всередині мене” і “Її серце”. Він також виступить в якості сценариста разом з Кіроном Куірком. Виробництвом “This Sceptred Isle” займаються Sky, Fremantle, Passenger і Revolution Films.

“Перша хвиля пандемії COVID-19 залишиться в пам’яті назавжди. Час, коли країна об’єдналася, щоб битися з невидимим ворогом. Час, коли люди як ніколи усвідомлювали важливість спільноти. В нашому серіалі зібрані правдиві історії різних людей – від Бориса Джонсона до передових працівників по всій країні – хроніки зусиль вчених, лікарів, працівників будинків престарілих і політиків щодо захисту нас від вірусу”, – сказав Вінтерботтом.

Зараз Велика Британія знаходиться в третьому державному карантині. У п’ятницю було зафіксовано 1401 смерть. Загальна кількість загиблих на даний момент складає 95 981 особу.

Серіал “This Sceptred Isle” вийде на Sky TV восени 2022 року.