Актриси Кері Малліган і Зої Казан зіграють у фільмі про сексуальні злочини кінопродюсера Гарві Вайнштейна.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Виробництво першого голлівудського повнометражного фільму, присвяченого скандалу з Вайнштейном, має розпочатися вже цього літа.

Стрічка “Вона сказала” буде заснована на однойменній книзі 2019 року про розслідування New York Times заяв щодо сексуальних домагань з боку Вайнштейна.

Кері Малліган і Зої Казан зіграють двох журналісток – Меган Тухі і Джоді Кантор, які написали книгу і отримали Пулітцерівську премію за репортаж в жовтні 2017 року.

Режисеркою фільму виступить Марія Шрадер. Очікувана дата релізу поки невідома.

Як відомо, звинувачення проти Вайнштейна почали з’являтися в жовтні 2017 року, коли видання The New York Times вперше повідомило про інциденти.

Відтоді щонайменше 80 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, в тому числі відомі актриси Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хайек. Скандал навколо продюсера породив рух #MeToo проти сексуального насильства і домагань.

У березні 2020 року Вайнштейн був засуджений до 23 років в’язниці у справі про злочини сексуального характеру. Вирок виніс суд штату Нью-Йорк.

Паралельно у Лос-Анджелесі йому пред’явили звинувачення у зґвалтуванні й сексуальному насильстві щодо двох жінок у 2013 році. Звинувачення висунули у січні 2020 року.

У квітні того ж року прокуратура Лос-Анджелеса висунула нове звинувачення продюсеру: за напад на жінку в готелі в Беверлі-Хіллз у травні 2010 року.

А у жовтні 2020 року Вайнштейну пред’явили нові звинувачення в шести епізодах сексуального насильства. Загалом у Каліфорнії проти нього висунуто обвинувачення за 11 епізодами.

Сам опальний продюсер наполягає на своїй невинуватості. Якщо Вайнштейна визнають винним, йому загрожує до 140 років за ґратами.