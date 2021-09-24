Корпорація Kering прийняла рішення припинити використання хутра тварин. Жоден з належних корпорації брендів не використовуватиме хутро у своєму виробництві.

Про це повідомили на офіційному сайті компанії Kering.

“Наша Група завжди демонструвала свою готовність вдосконалювати практику у своєму власному ланцюжку постачання та секторі розкоші загалом. Настав час зробити ще один крок уперед, припинивши використання хутра у всіх наших колекціях. Світ змінився разом з нашими клієнтами, і розкіш, природно, повинна пристосовуватися до цього”, – заявив голова та генеральний директор Kering Франсуа-Анрі Піно.

Відтак корпорація прийняла рішення повністю відмовитись від натурального хутра. Від початку осені 2022 року жоден з модних брендів, що входять до групи компанії Kering, не буде використовувати хутро у своєму виробництві.

Kering та відмова від хутра

Відмовлятись від хутра бренди корпорації почали поступово. Так, у 2017 році, бренд Gucci, став першим брендом, що відмовився від використання натурального хутра. Слідом за ним поступово це почали робити й інші бренди Kering. Зокрема, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Brioni та Saint Laurent.

У 2019 році компанія офіційно оприлюднила й опублікувала набір стандартів добробуту тварин: компанія й надалі продовжила застосовувати деякі матеріали тваринного походження, оскільки це стосується не лише хутра.

Що відомо про компанію Kering?

Компанія Kering була створена в 1963 році французьким бізнесменом Франсуа Піно, який також є засновником інвестиційної компанії Artémis.

Спершу компанія була заснована, як лісогосподарська. Згодом вона була роздрібним конгломератом. І аж в 2013 році вона стала групою, що спеціалізується на предметах розкоші та моді.

Компанія керує розробкою серії відомих будинків моди. Серед них Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo та інші.

Обов’язки голови та директора компанії виконує Франсуа-Анрі Піно, син засновника компанії та чоловік акторки Сальми Хаєк.

З 1995 року Kering є складовою головного фондового індексу Франції, що налічує 40 найбільших за капіталізацією компаній на Паризькій біржі (САС 40).

Франсуа-Анрі Піно є президентом і генеральним директором компанії Kering з 2005 року. У 2020 році дохід групи досяг 13,1 млрд євро.