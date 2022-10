Про це повідомляє видання LADbible.

З дев’ятьма фільмами, й десятий, який вийде на екрани наступного року франшиза “Форсаж” є одним із найпопулярніших продуктів у Голлівуді, зокрема вона стала найбільшою франшизою Universal за всю історію, згідно з даними Forbes.

Все почалося ще у 2001 році, коли агент ФБР Пола Вокера Браян О’Коннер пішов під прикриття для розслідування серії швидкісних пограбувань у Лос-Анджелесі, подружившись із вуличним гонщиком Віна Дізеля Домініком Торетто.

Відтоді фільми пройшли довгий шлях, залучаючи нових учасників до акторського складу та прощаючись з іншими. Керівниця кінокомпанії Universal Pictures Донна Ленглі нещодавно заявила, що готова до жіночого фільму “Форсаж”.

“Мені хотілося б побачити жіночий “Форсаж”. У нашій франшизі є стільки чудових і дивовижних жіночих персонажів, а тепер до неймовірного списку додалася Брі Ларсон. Я б хотіла побачити, як ми знімаємо жіночий “Форсаж”, – розповіла Донна Ленглі.

Вже кілька років ширяться чутки про те, що франшиза “Форсаж” отримає спіноф у якому буде висвітлено жіночий ансамбль, до якого входять Джордана Брюстер, Мішель Родрігес, Шарліз Терон. Хелен Міррен і Наталі Еммануель.

Варто зазначити, що десятий фільм “Форсаж” має вийти в прокат у травні наступного року, до нього повернуться такі актори, як Він Дізель, Мішель Родрігес, Джордана Брюстер, Тайріз Гібсон, Кріс Бріджес і Сон Канг, а також доєднаються нові актори, зокрема Брі Ларсон, Даніела Мелхіор і Джейсон Момоа – останній з яких, як очікується, зіграє антагоніста фільму.

“Fast X” стане передостаннім у серії фільмів. Він Дізель висловився щодо проєкту та похвалив акторський склад, який приєднається до нього, щоб завершити “Форсаж”. Він сказав: “Це дуже напружено, хоча Бог дав такий неймовірний талант, щоб допомогти мені завершити цю міфологію, я не можу не згадати… ви всі були частиною цієї подорожі”.

Крім того, режисер Луїс Летер’єр з фільму Now You See Me має стати режисером замість Джастіна Ліна, який залишив проєкт.

Довідка. Universal Pictures — американська компанія з виробництва та розповсюдження фільмів що належить Comcast через підрозділ NBCUniversal Film and Entertainment транснаціональної корпорації мас-медіа та розваг NBCUniversal.