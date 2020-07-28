Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“Я не хочу кидати в вас цю погану новину, як пиріг в обличчя… але якщо є щось, чого мене навчив 2020 рік, це не прив’язуватися до планів і бути податливою”, – йдеться в повідомленні.

Перрі зазначила, що через неминучі затримки виробництва, її альбом Smile буде випущений не 14 серпня, а 28.

Співачка також додала, що починаючи з цієї неділі, 2 серпня, і до тих пір, поки альбом не вийде, вона буде виходити в прямий ефір на півгодини і спілкуватися з шанувальниками.