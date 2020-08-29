Допис опубліковано в Instagram-акаунті співачки.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому голлівудський актор Орландо Блум і співачка Кеті Перрі стали батьками — у них народилася дочка Дейзі Дав Блум.

Для 35-річної Кеті дочка став первістком, і зараз співачка пізнає перші труднощі материнства одночасно з роботою.

До цього Перрі підходить з гумором. У соцмережі вона розмістила фотографію чоловіка та жінки в пустелі, які перекидають один одному дитину.

На фото вона позначила свого чоловіка і написала: “Я після годування впродовж цілого дня передаю Дейзі татові, щоб підготуватися до другої дитини”, маючи на увазі реліз нового альбому.

Підписникам сподобався жарт співачки. Допис зібрав близько 1,3 млн лайків і тисячі схвальних коментарів.