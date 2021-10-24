Кеті Перрі та Орландо Блум повечеряли із зірками «Друзів»

Співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум зустрілися із зірками ситкому “Друзі” Дженніфер Еністон, Лізою Кудров та Кортні Кокс. Знаменитості повечеряли в одному з ресторанів Лос-Анджелесу.

Про це повідомляє американське видання Just Jared.

Зазначається, що Кеті Перрі, Орландо Блум, Дженніфер Еністон, Ліза Кудров та Кортні Кокс зустрілися у готелі Sunset Tower, що у Лос-Анджелесі, ввечері 21 жовтня.

У компанії зірок був також кінопродюсер Бен Вінстон, який продюсував возз’єднання “Друзів” для HBO Max.

Наразі невідомо, чи була це дружня вечеря, або ділова.

До речі, минулого року ЗМІ повідомляли, що Еністон стала хрещеною матір’ю доньки Перрі та Блума. Однак співачка потім спростувала ці чутки.