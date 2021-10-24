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Кеті Перрі та Орландо Блум повечеряли із зірками «Друзів»

Співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум зустрілися із зірками ситкому “Друзі” Дженніфер Еністон, Лізою Кудров та Кортні Кокс. Знаменитості повечеряли в одному з ресторанів Лос-Анджелесу.

Неділя, 24 жовтня 2021, 14:03

Фото: Getty Images

Про це повідомляє американське видання Just Jared.

Зазначається, що Кеті Перрі, Орландо Блум, Дженніфер Еністон, Ліза Кудров та Кортні Кокс зустрілися у готелі Sunset Tower, що у Лос-Анджелесі, ввечері 21 жовтня.

У компанії зірок був також кінопродюсер Бен Вінстон, який продюсував возз’єднання “Друзів” для HBO Max.

Фото: Just Jared

Наразі невідомо, чи була це дружня вечеря, або ділова.

До речі, минулого року ЗМІ повідомляли, що Еністон стала хрещеною матір’ю доньки Перрі та Блума. Однак співачка потім спростувала ці чутки.

  • 21 травня американська співачка Кеті Перрі таємно вийшла заміж за свого коханого – актора Орландо Блума.
  • Відома співачка Кеті Перрі зізналася, що рішення стати мамою далося їй важко. Вона вагалася, але донька змінила її життя на краще
Теги: Дженніфер Еністон, Кеті Перрі, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Орландо Блум

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