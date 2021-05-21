Про це повідомив їх спільний друг, телеведучий Боббі Бонс в інтерв’ю виданню Us Weekly.

Він зазначив, що весілля вже пройшло, але Бонс на ньому не був присутній.

“Воно (весілля, – ред.) було таким маленьким, що я не був запрошений. Я, звичайно, розумію, чому так вийшло, але все ж я трохи ревную”, – сказав він.

Пара раніше викликала чутки, що вони таємно одружилися після того, як в березні Перрі була помічена з золотою обручкою на лівій руці, але ніхто з них підтвердив весілля.

Щаслива пара була заручена в лютому 2019 року і планувала одружитися в грудні того ж року, але двічі відкладала церемонію, спочатку через проблеми з місцем проведення, а потім через пандемію коронавірусу.