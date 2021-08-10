Про це повідомляє Collider.

Шоу буде присвячено дорослішанню Венсдей Аддамс, яку зіграє 18-річна американська актриса Дженна Ортега.

Дія серіалу розгорнеться в Академії Невермор, де вчиться Венсдей. Головній героїні належить навчитися контролювати свої екстрасенсорні здібності, запобігти серії страшних вбивств і розгадати таємницю, в яку багато років тому були втягнуті її батьки.

Роль Мортіші Аддамс виконає Зета-Джонс, а її чоловіка Гомеса – Луїс Гусман. Серіал міститиме вісім епізодів.

Разом з Бертоном над проєктом працюватимуть сценаристи Альфред Гоф і Майлс Міллар.