Про це інформує Rolling Stone.

У травні 2022 року Спейсі було висунуто п’ять звинувачень у сексуальному насильстві, у яких йшлося про напад на трьох чоловіків у період між 2005 і 2013 роками. Хоча Спейсі не визнав свою провину, у листопаді минулого року Королівська прокуратура висунула ще сім звинувачень, пов’язаних із “низкою сексуальних насильств проти одного чоловіка між 2001 і 2004 роками”.

На судовому засіданні 13 січня в Лондоні, на котрому Спейсі з’явився на відео, актор не визнав себе винним за новими обвинуваченнями: у нападі (за трьома пунктами), в сексуальному насильстві (за трьома пунктами) і в спонуканні людини до сексуальних дій без згоди.

Суддя у справі погодився об’єднати новий обвинувальний висновок із семи пунктів до попередніх п’яти, що призвело до одного судового процесу проти Спейсі за всіма звинуваченнями.

Суд над Спейсі в Лондоні має розпочатися 6 червня 2023 року і, як очікується, триватиме від трьох до чотирьох тижнів.

Коли Спейсі в травні 2022 року вперше висунули звинувачення, він відповів: “Я дуже ціную заяву Королівської прокуратури, в якій вони обережно нагадали ЗМІ та громадськості, що я маю право на справедливий суд і презумпцію невинуватості, доки не буде доведено протилежне. Хоча я розчарований їхнім рішенням продовжувати судовий процес, я добровільно з’явлюся у Великобританії, як тільки це буде організовано, і захищатиму себе”.

Незважаючи на те, що Спейсі стикався з численними звинуваченнями в сексуальному насильстві та неналежній поведінці протягом останніх років, які він заперечував, йому завжди вдавалося уникнути покарання.

Нещодавно Спейсі переміг у цивільному позові в Нью-Йорку, де його було визнано невинним у побитті у зв’язку зі звинуваченнями Ентоні Реппа в сексуальних домаганнях.