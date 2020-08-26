Про це повідомляється на сайті мережі.

Слоган KFC “It’s Finger Lickin ‘Good” — “Так добре, що пальчики оближеш” залишався незмінним вже 64 роки. Але зараз, в умовах пандемії COVID-19, він, на думку керівництва компанії, “здається не зовсім правильним”.

З цієї причини компанія припиняє його використання в рекламі.

“Ми знаходимося в унікальній ситуації — у нас є знаковий слоган, який не зовсім вписується в те середовище, яке є зараз. Поки ми припиняємо використання It’s Finger Lickin ‘Good. Але будьте впевнені, їжа, яку так люблять багато людей у ​​всьому світі, ні на йоту не зміниться”, — сказала Кетрін Тан-Гіллеспі, глобальний директор по маркетингу KFC.

Як очікується, згодом KFC повернеться до старого лозунгу — “якраз тоді, коли настане час”.