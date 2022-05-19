Відповідну світлину опублікувала господарка кота-блогера в Instagram.
Претендентом на премію WIBA Степан став ще на початку квітня.
“Я хотів би поділитися з вами новиною. Я номінований на найпрестижнішу нагороду в індустрії блогерів — World Influencers and Bloggers Awards 2022, яка відбудеться 18 травня в Каннах”, — написала господарка Степана від його імені.
13-річний кіт Степан вважається знаменитим у соціальних мережах, зокрема у TikTok та Instagram. Наразі він вже має понад мільйон підписників.
ДОВІДКА. World Influencers and Bloggers Awards (WIBA) – перша світова церемонія нагородження блогерів.
- Раніше кіт Степан, улюбленець мільйонів, нині з-за кордону допомагає українським притулкам для тварин та зоопаркам.
- Такод кіт Степан з Харкова, відео з яким у соцмережах набирає мільйони переглядів, у безпеці. Його евакуювали разом із власницею до Франції.