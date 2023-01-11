26-річна американська модель Хейлі Бібер розповіла про те, що їй довелося довго відновлюватися та боротися з посттравматичним стресовим розладом після мікроінсульту, що стався у березні минулого року.

Про це пише Daily Mail.

У березні минулого року Хейлі Бібер потрапила до лікарні з симптомами інсульту, викликаними тромбом у її мозку.

“Я боролася з великим занепокоєнням, тривогою і з невеликим посттравматичним стресовим розладом через страх, що це станеться знову. Це було таке відчуття, яке я більше ніколи не хочу відчувати. Так страшно, так неприємно, що збивало з пантелику в усьому “, – розповіла Хейлі.

Також вона подякувала людям, які допомогли їй впоратися з цим. Вона зазначила, що вдячна за те, що мала чудових лікарів, медсестер і людей, які допомогли їй розібратися в тому, що сталося насправді.

У квітні 2022 року модель пояснила у відео на Youtube, що за місяць до цього її терміново доставили до лікарні з “симптомами, схожими на інсульт”, викликаними тромбом у її мозку, коли вона снідала зі своїм чоловіком Джастіном Бібером.

На відео вона згадує, як відчула “дивне відчуття” у правій руці та оніміння кінчиків пальців, перш ніж її шпиталізували.

Також модель зауважила, що, навіть, якщо вона відкрита для розмови про свій досвід, адже це може допомогти комусь іншому, їй все одно дуже важко говорити про пережите.

“Навіть зняти відео про це на YouТube для свого каналу було складно для мене. Це повертає мені відчуття, пов’язані з тим негативним досвідом. Проте з часом говорити про це стає все легше й легше”, – пояснила Хейлі.

Також вона сказала, що знову почала насолоджуватися життям, не хвилюючись про те, що може статися з її здоров’ям у майбутньому. Зазначимо, що ще у квітні Хейлі розповіла, як їй зробили операцію, щоб зашити діру в серці після перенесеного інсульту.