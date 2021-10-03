Про це повідомляє американське видання TMZ з посиланням на юридичні документи.

Схоже, Каньє Вест після випуску десятого студійного альбому “Donda”, який репер назвав на честь матері, вирішив увірватися на ринок технологій.

21 вересня компанія Веста Yeezy подала заявку на реєстрацію торговельної марки “Donda” для випуску техніки.

Зазначається, що Yeezy хоче закріпити права на випуск електроніки, зокрема планшетів, аудіодинаміків та систем об’ємного звучання під торговою маркою “Donda”. Крім того, у документах зазначається, що під цією назвою, ймовірно виходитимуть смартгодинники, розумні окуляри, комп’ютери й інша техніка.

Нагадаємо, що Каньє Вест випустив оновлену версію свого останнього альбому – “Donda”, який вийшов у серпні 2021 року.

Каньє Вест прибрав вокал R&B-виконавця Кріса Брауна в пісні “New Again”, а з пісні “Keep My Spirit Alive” зник голос репера KayCee. Голоси в обох випадках Каньє Вест замінив на свій вокал.

Альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

#Букви розповідали, як Каньє створював “Donda”.

25 серпня Каньє Вест оголосив про продаж спеціального плеєра для прослуховування нового альбому “Donda”.

26 серпня відбулася третя презентація альбому репера Каньє Веста Donda. Вкотре презентація була успішною, але альбом так і не вийшов. Глядачів вразив натяк на воз’єднання репера з його дружиною Кім Кардашян, які саме в процесі розлучення. Однак пара влаштувала весільний перфоменс лише для того, щоб продемонструвати близькість, яка між ними залишилась після шлюбу.

29 серпня довгоочікуваний альбом “Donda” вийшов. Каньє Вест звинуватив компанію Universal у тому, що вона випустила його новий альбом “Donda” без його згоди.