Герцоги Сассекські принц Гаррі та Меган Маркл попросили аудієнції у королеви Великої Британії Єлизавети II. Подружжя хоче познайомити її зі своєю донькою – принцесою Лілібет.

Про це повідомляє видання The Sun із посиланням на джерела при королівському дворі.

За даними інсайдера, високопоставлений персонал Букінгемського палацу шокований проханням про зустріч. Зазначається, що королева досі сповна не оговталася після скандальних заяв герцогів Сассекських про їхнє життя у Великій Британії.

“Гаррі та Меган зробили таку пропозицію, багатьох шокувало це рішення. Вони можуть щиро хотіти побачити королеву, але це рішення вражає, зважаючи на те, через що вони змусили пройти Єлизавету II в цьому році”, – розповів співрозмовник.

Меган та Гаррі готові прилетіти у Велику Британію, щойно отримають згоду королеви на знайомство з її правнучкою. Однак Єлизавета II ще не дала відповіді.

За словами джерела, королева любить Гаррі й хотіла б побачити Лілібет та її старшого брата Арчі.

Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.

У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.

У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.

Гаррі зберіг титул принца за правом народження.