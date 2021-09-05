Про це повідомляє видання The Sun із посиланням на джерела при королівському дворі.
За даними інсайдера, високопоставлений персонал Букінгемського палацу шокований проханням про зустріч. Зазначається, що королева досі сповна не оговталася після скандальних заяв герцогів Сассекських про їхнє життя у Великій Британії.
“Гаррі та Меган зробили таку пропозицію, багатьох шокувало це рішення. Вони можуть щиро хотіти побачити королеву, але це рішення вражає, зважаючи на те, через що вони змусили пройти Єлизавету II в цьому році”, – розповів співрозмовник.
Меган та Гаррі готові прилетіти у Велику Британію, щойно отримають згоду королеви на знайомство з її правнучкою. Однак Єлизавета II ще не дала відповіді.
За словами джерела, королева любить Гаррі й хотіла б побачити Лілібет та її старшого брата Арчі.
Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.
У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.
У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.
Гаррі зберіг титул принца за правом народження.
- Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
- Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
- Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
- 9 березня Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Згодом принц Гаррі розповів про те, що багато пив, хотів спробувати наркотики та переживав приступи паніки, бо намагався заглушити біль після смерті матері та впоратися зі складнощами життя в королівській родині. Він також поінформував про суїцидальні думки своєї дружини Меган Маркл.
- Принц Гаррі зізнався, що ще у віці 20 років замислювався над тим, щоб піти з королівської сім’ї і відмовитися від виконання королівських обов’язків.