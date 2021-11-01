З нагоди Гелловіну Google підготував незвичайну підбірку яскравих образів. Головними героями серії світлин стали собаки з усіх куточків світу.

Фото з’явилися в Instagram-акаунті Google.

Компанія зібрала найцікавіші образи собак на Гелловін. Одним з героїв підбірки став Зіггі. На фото він позує у головному уборі, що перетворює собаку у справжнього лева.

До речі, Instagram-акаунті собаки з’явилася світлина його нового гелловінського образу. Цьогоріч Зіггі дивував реалістичною маскою динозавра.

У підбірку Google також потрапив норфолк-тер’єр Джеллі Бін у костюмі хотдога.

У схожому костюмі позує й білосніжний самоїд Найк.

Героєм підбірки став й 10-річний бордер-коллі Тріпп в образі лікаря.

Цьогоріч собака обрав для Гелловіну образ пінгвіна.

А ось пітбультер’єр Гейзел обрав для Гелловіну зелений відьомський капелюх.

Водночас лабрадор-хаскі з кличкою Сідней обрав для гелловінської вечірки костюм краба.

Замкнув підбірку гелловінських образів для собак міні австралійський лабрадудл Джексон, який цьогоріч дивував супергеройським костюмом.

“Вітання з Гелловіном від наших чотирилапих друзів”, – йдеться у дописі.