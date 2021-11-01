Фото з’явилися в Instagram-акаунті Google.
Компанія зібрала найцікавіші образи собак на Гелловін. Одним з героїв підбірки став Зіггі. На фото він позує у головному уборі, що перетворює собаку у справжнього лева.
До речі, Instagram-акаунті собаки з’явилася світлина його нового гелловінського образу. Цьогоріч Зіггі дивував реалістичною маскою динозавра.
У підбірку Google також потрапив норфолк-тер’єр Джеллі Бін у костюмі хотдога.
У схожому костюмі позує й білосніжний самоїд Найк.
Героєм підбірки став й 10-річний бордер-коллі Тріпп в образі лікаря.
Цьогоріч собака обрав для Гелловіну образ пінгвіна.
А ось пітбультер’єр Гейзел обрав для Гелловіну зелений відьомський капелюх.
Водночас лабрадор-хаскі з кличкою Сідней обрав для гелловінської вечірки костюм краба.
Замкнув підбірку гелловінських образів для собак міні австралійський лабрадудл Джексон, який цьогоріч дивував супергеройським костюмом.
“Вітання з Гелловіном від наших чотирилапих друзів”, – йдеться у дописі.
- Раніше четверо собак приміряли культові образи попспівачки Брітні Спірс, щоб привітати своїх фоловерів з Гелловіном.