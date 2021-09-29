30-річну американку Александру Суверневу звинуватили в умисному розпалюванні лісової пожежі в Каліфорнії, яка знищила майже ціле село. Жінка пояснила, що хотіла підігріти ведмежу сечу.

Про це пише американське видання NYPost.

За даними слідства, 22 вересня жінка вирушила у похід й намагалася пішки дістатися до Канади. За словами підозрюваної, їй захотілося пити. Через деякий час вона натрапила на калюжу, як їй здалося, ведмежої сечі. Шаманка хотіла розвести багаття, щоб розігріти рідину і вгамувати свою спрагу.

Цей план не вдалося реалізувати, але вогонь почав поширюватися. Шаманка зателефонувала до рятувальників й попросила їх загасити пожежу.

Пізніше у 30-річної жінки виявили балончики зі стисненим вуглекислим газом, запальничку і “пакет із зеленим трав’янистим вмістом”. Шаманка зізналася, що вживала вміст пакету.

Місцеві повідомили поліціянтам, що бачили, як у день пожежі підозрювана викинула два маленьких балончики з вуглекислим газом. Схожі балони виявили у шаманки при огляді.

У профілі Суверневої в Linkedin зазначено, що вона “шаманка” й навчалася у Державному університеті лісового господарства у Нью-Йорку.

З’ясувалося, що Сувернева є підозрюваною у справі про інші підпали й лісові пожежі в Каліфорнії. Адвокатеса шаманки натякнула, що в її клієнтки, можливо, “розлад психіки” або “щось пов’язане зі зловживанням наркотиками”.

У результаті лісової пожежі майже повністю згоріло село. Вогонь знищив понад 40 будинків, а місцевій владі довелося евакуювати близько 2 тисяч жителів.