Про це пише американське видання NYPost.
За даними слідства, 22 вересня жінка вирушила у похід й намагалася пішки дістатися до Канади. За словами підозрюваної, їй захотілося пити. Через деякий час вона натрапила на калюжу, як їй здалося, ведмежої сечі. Шаманка хотіла розвести багаття, щоб розігріти рідину і вгамувати свою спрагу.
Цей план не вдалося реалізувати, але вогонь почав поширюватися. Шаманка зателефонувала до рятувальників й попросила їх загасити пожежу.
Пізніше у 30-річної жінки виявили балончики зі стисненим вуглекислим газом, запальничку і “пакет із зеленим трав’янистим вмістом”. Шаманка зізналася, що вживала вміст пакету.
Місцеві повідомили поліціянтам, що бачили, як у день пожежі підозрювана викинула два маленьких балончики з вуглекислим газом. Схожі балони виявили у шаманки при огляді.
У профілі Суверневої в Linkedin зазначено, що вона “шаманка” й навчалася у Державному університеті лісового господарства у Нью-Йорку.
З’ясувалося, що Сувернева є підозрюваною у справі про інші підпали й лісові пожежі в Каліфорнії. Адвокатеса шаманки натякнула, що в її клієнтки, можливо, “розлад психіки” або “щось пов’язане зі зловживанням наркотиками”.
У результаті лісової пожежі майже повністю згоріло село. Вогонь знищив понад 40 будинків, а місцевій владі довелося евакуювати близько 2 тисяч жителів.
- Раніше повідомлялося, що в іспанському регіоні Андалусія через лісові пожежі, які тривають вже майже тиждень, евакуювали близько двох тисяч жителів.