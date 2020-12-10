Голлівудська акторка Шарліз Терон похвалилася макіяжем у виконанні своєї п’ятирічної доньки Августи. Також знаменитість зрівняла себе з Кайлі Дженнер.

Фото з’явилося в Instagram зірки.

Так, в мікроблозі акторки з’явився фотоколаж. На одному зі знімків позує інстадіва Кайлі Дженнер, а на іншому – сама Терон з макіяжем від доньки.

“Хто є хто?”, – написала Терон.

До речі, сама Кайлі позитивно відреагувала на порівняння акторки. Вона залишила коментар з емодзі усміхнених до сліз смайликів.

Однак інші коментатори припустили, що таким чином Терон потролила Дженнер, яка не приховує свої пластичні операції.

“Природність проти пластики, звичайно, природність завжди виграє”, – написала одна з підписниць зірки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Charlize Theron (@charlizeafrica)