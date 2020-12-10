Фото з’явилося в Instagram зірки.
Так, в мікроблозі акторки з’явився фотоколаж. На одному зі знімків позує інстадіва Кайлі Дженнер, а на іншому – сама Терон з макіяжем від доньки.
“Хто є хто?”, – написала Терон.
До речі, сама Кайлі позитивно відреагувала на порівняння акторки. Вона залишила коментар з емодзі усміхнених до сліз смайликів.
Однак інші коментатори припустили, що таким чином Терон потролила Дженнер, яка не приховує свої пластичні операції.
“Природність проти пластики, звичайно, природність завжди виграє”, – написала одна з підписниць зірки.
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- Знамениті сестри Кайлі та Кендалл Дженнер у жовтні цього року побилися та не спілкувалися впродовж місяця. Причиною конфлікту стала сукня.