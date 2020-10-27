Тепер актор схожий на свого героя Нео, роль якого виконав в 1999 році.
Саме в цей час світ побачив першу частину “Матриці”.
Про те, що зйомки четвертої частини в самому розпалі здогадатися нескладно хоча б з того, що Кіану змінив зачіску.
Цікаво, що позавчора актора бачили з ще довгим волоссям.
Вихід четвертої частини “Матриці” заплановано на грудень 2021 року. Режисером фільму буде лише одна з сестер Вачовскі – Лана. У акторський склад повернулася Кері-Енн Мосс, яка зіграла Трініті.
- Американська режисер і сценарист Ліллі Вачовскі заявила, що фільм “Матриця”, який вона зняла зі своєю сестрою Ланою, – метафора трансгендерності.