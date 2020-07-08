Їх помітили під час вечері в одному з ресторанів Берліна.
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Um novo visual do personagem Neo de Keany Reeves, o personagem misterioso de Neil Patrick Harris e Trinity de Carrie-Anne Moss, no próximo filme #matrix4 Infelizmente, as imagens não nos dizem nada sobre os personagens ou revelam detalhes da trama do próximo filme. Ancioso para ver a sequência de #matrix ? #filmesnetflix #filmes #filme #filme #filmesdeação
Раніше компанія Warner Bros. Pictures повідомляла, що в липні відновить зйомки фільму.
Крім Кіану, фанати фільму помітили в місті інших акторів, які також приїхали на зйомки. Зокрема, Керрі-Енн Мосс і Ніла Патріка Гарріса.
Кіану і Олександра відвідали приватні апартаменти в районі Кройцберг, де відбулася вечеря для акторів фільму.
Варто зазначити, що Рівз погодився продовжувати зйомки в “Матриці” зовсім недавно. Він пояснив своє рішення тим, що режисер фільму, Лана Вачовські, все ж зуміла створити неймовірну і вражаючу сюжетну лінію.
Планується, що фільм вийде на екрани навесні 2022 року.
Франшиза “Матриці” є однією з найуспішніших в історії кінематографа. Перші три частини – “Матриця” (1999), “Матриця: перезавантаження” (2003) і “Матриця: революція” (2003) зібрали разом понад 1,6 млрд доларів у світовому прокаті. Всі три були зняті Ланою і Ліллі Вачовські.
- Раніше у Мережі з’явилися кілька відеороликів, на яких очевидці зняли зйомки четвертої частини “Матриці”. На відео Нео і Трініті у виконанні Кіану Рівза і Керрі-Енн Мосс стрибають з даху, щоб кудись полетіти.