Голлівудський актор Кіану Рівз разом зі своєю коханою Олександрою Грант прилетів до Берліна (Німеччина), де пройдуть зйомки продовження культової картини "Матриця".

Їх помітили під час вечері в одному з ресторанів Берліна.

Раніше компанія Warner Bros. Pictures повідомляла, що в липні відновить зйомки фільму.

Крім Кіану, фанати фільму помітили в місті інших акторів, які також приїхали на зйомки. Зокрема, Керрі-Енн Мосс і Ніла Патріка Гарріса.

Кіану і Олександра відвідали приватні апартаменти в районі Кройцберг, де відбулася вечеря для акторів фільму.

Варто зазначити, що Рівз погодився продовжувати зйомки в “Матриці” зовсім недавно. Він пояснив своє рішення тим, що режисер фільму, Лана Вачовські, все ж зуміла створити неймовірну і вражаючу сюжетну лінію.

Планується, що фільм вийде на екрани навесні 2022 року.

Франшиза “Матриці” є однією з найуспішніших в історії кінематографа. Перші три частини – “Матриця” (1999), “Матриця: перезавантаження” (2003) і “Матриця: революція” (2003) зібрали разом понад 1,6 млрд доларів у світовому прокаті. Всі три були зняті Ланою і Ліллі Вачовські.