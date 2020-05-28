4 червня Театр на Подолі покаже онлайн-спектакль "Сто тисяч" за твором І. Карпенка-Карого.

Про це повідомляється на сайті театру.

У ролі Герасима Калитки – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка Богдан Бенюк.

“Коли глядачі не йдуть в театр – театр вирушає до них. Нарешті ми повернулися, але в оновленому і адаптованому форматі. Вдома, за келихом вина, чашкою какао або ароматної кави, на зручному дивані – тепер саме так можна відвідати виставу. Купуючи квиток, ви не тільки робите свій вечір по-справжньому добрим, а й інвестуєте гроші в розвиток театрального мистецтва”, – йдеться в повідомленні.

Початок о 19:00. Посилання на трансляцію буде активне протягом трьох днів. Ціна квитка – 120 грн.