Рокер Мік Джаггер перебрався у розкішний будинок у Флориді, який придбав наприкінці минулого року.

#Букви показують, як виглядає маєток музиканта.

78-річний рокер купив цей будинок для себе та своєї дівчини Мелані Гемрік. Зараз пара проводить у ньому багато часу, оскільки гурт The Rolling Stones розпочав великий тур у США.

Особняк вартістю 2 мільйони доларів розташований у приватній громаді Сарасота, штат Флорида. Територія громади постійно охороняється.

У будинку площею майже 530 м² розташовано чотири спальні та шість ванних кімнат. Крім того, у будинку є ігрова кімната, тераса на набережній та власний басейн.

У громаді є клубний будинок для мешканців з фітнес-центром, басейнами та тенісними кортами.