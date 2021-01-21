Стрімінгова платформа Netflix повідомила про приріст в 8,5 млн нових платних підписників у четвертому кварталі, досягнувши загального числа платних користувачів у 203,7 мільйона осіб.

Про це повідомляє Deadline.

Хвиля нових підписок перевищила прогноз компанії в 6 мільйонів нових клієнтів у четвертому кварталі.

Виторг сягнув 6,6 мільярда доларів, що теж дещо вище очікувань. При цьому, попри те, що на початку січня 2021 року акції впали на 7 %, вони знову піднялися на 13 % після звіту про кількість підписників.

Зростання в четвертому кварталі пішло за більш приглушеними показниками в третьому кварталі, коли на сервіс підписалося лише 2,2 мільйона підписників. Це було різке падіння після буму в першій половині 2020 року, коли на тлі жорстких обмежень, викликаних пандемією коронавірусу, на платформу прийшло 26 мільйонів клієнтів.