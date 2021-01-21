Про це повідомляє Deadline.
Хвиля нових підписок перевищила прогноз компанії в 6 мільйонів нових клієнтів у четвертому кварталі.
Виторг сягнув 6,6 мільярда доларів, що теж дещо вище очікувань. При цьому, попри те, що на початку січня 2021 року акції впали на 7 %, вони знову піднялися на 13 % після звіту про кількість підписників.
Зростання в четвертому кварталі пішло за більш приглушеними показниками в третьому кварталі, коли на сервіс підписалося лише 2,2 мільйона підписників. Це було різке падіння після буму в першій половині 2020 року, коли на тлі жорстких обмежень, викликаних пандемією коронавірусу, на платформу прийшло 26 мільйонів клієнтів.
- Фільм “Outside the Wire” (Поза дротом), що вийшов на платформі Netflix, став першою стрічкою стрімінгу, яка одразу з повноцінною українською озвучкою та субтитрами.