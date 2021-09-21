Американська телезірка Кім Кардаш’ян зробила своїй колишній помічниці Стефані Шепард подарунок на день народження за 25 тисяч доларів.

Про це повідомляє Page Six.

Колишній помічниці Кім Кардаш’ян — Стефані Шепард, більш відомій, як Стеф Шеп — на вихідних виповнилось 32 роки.

На вечірці на честь святкування Кім зробила своїй колишній помічниці сюрприз.

Подарунком для Стеф стала люксова сумка Kelly 35 Sellier Noir Black Epsom, ціна якої на eBay становить близько 25 тисяч доларів.

На відео, яке Стефані пізніше опублікувала у своїх Instagram-stories, видно, як вона зраділа подарунку.

“Це так божевільно”, — сказала вона.

“Не плач, не плач! Просто носи на здоров’я”, — сказала їй Кім.

Стеф Шеп також написала, що Кардаш’ян немає рівних у відданості та щедрості щодо друзів і родини.

Стефані Шепард почала працювати з Кардаш’ян у 2013 році і якийсь час навіть очолювала Kardashian West Brands. У 2017 році Кардаш’ян звільнила Шепард, однак дружні стосунки їм вдалось зберегти.

Цікаво, що вперше у світі шоу-бізнесу Кім з’явилася, як подруга і стилістка Періс Хілтон.